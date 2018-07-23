أفراح الكتبي

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

حضر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أخيراً، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف محمد راشد رويجده الكتبي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة حمد سالم حمودة الكتبي، كما حضر الحفل الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد محمد الجروان، والقائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، وعبدالله أمين الشرفاء، وخميس السويدي، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعيان البلاد، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.