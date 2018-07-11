«ضاحية الزبارة» يتفقد أحوال كبار السن في خورفكان

المصدر: خورفكان - الإمارات اليوم

نفذ مجلس ضاحية الزبارة، التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، عدداً من الزيارات التي بدأها مع بداية شهر يوليو الجاري إلى كبار السن، وتواصلت حتى مساء أمس لتفقد أحوالهم في منازلهم بمدينة خورفكان، للاطمئنان على المسنين ورصد احتياجاتهم.

ضم وفد مجلس ضاحية الزبارة كلاً من: رئيس المجلس، محمد أحمد الغاوي النقبي، ونائب الرئيس خلفان صالح النقبي، والأعضاء عدنان علي حسن الحوسني، وخالد موسى إبراهيم البلوشي، وخلفان محمد سعيد مخلوف النقبي، وعبدالعزيز عبدالله الكسار الحمادي، وراشد سالم عبدالله النقبي.

وقام رئيس وأعضاء المجلس بجولة على المسنين، وتبادلوا معهم الأحاديث الودية بخصوص حالتهم الصحية، إلى جانب محادثتهم وتذكيرهم بالماضي، بجانب الاطمئنان على مختلف الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة لهم، والتعرف إلى أوضاعهم المعيشية مع أسرهم وأفراد عائلاتهم.

وقال خلفان صالح النقبي إن زيارة كبار السن هدفت إلى تعزيز التواصل مع هذه الشريحة الغالية على قلوبنا، والاطمئنان على أوضاعهم، والوقوف على مختلف الخدمات وأوجه الرعاية المقدمة لهم.