تجربة مميزة للسيدات في "ريتز- كارلتون المالديف" بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات

أعلن منتجع ريتز- كارلتون المالديف، الذي يقع على جزر فاري الشهيرة، عن إطلاق تجربة لفترة محدودة للسيدات الأكثر تميزاً في العالم والباحثات عن قضاء عطلة نهاية أسبوع طويلة في شهر ديسمبر.

تتوفر هذه الباقة الفريدة من نوعها حصرياً خلال عطلة نهاية الأسبوع الخاصة باليوم الوطني لدولة، وهي مصممة خصيصاً لما يصل إلى ست سيدات، حيث يمكن لهن للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع من الرفاهية المطلقة داخل The Estate، مع الإقامة الحصرية على الشاطئ داخل المنتجع.

وتتوفر باقة عطلة نهاية الأسبوع الخاصة باليوم الوطني للدولة للحجز لمدة أربع ليالٍ في الفترة ما بين 30 نوفمبر و3 ديسمبر 2023، وهي الباقة الأكثر تميزاً من المنتجع المفضل لدى المشاهير حتى الآن. وتقدم الباقة أربعة أيام مليئة بالفخامة غير المسبوقة، بدءاً من الوصول على متن يخت فخم خاص ووسائل الراحة الترحيبية الشخصية، إلى تجربة عشاء الشيف الخاصة تحت أضواء النجوم وتجارب السبا والمزيد من اللحظات التي تخلق ذكريات تدوم مدى الحياة.

يمكن للسيدات اللاتي يقمن بحجز الباقة الجماعية الحصول على ما يلي:

استقبال مميز

تبدأ الرحلة من خلال خدمة النقل باليخت الفاخر الخاص بالمنتجع مع مجموعة متنوعة من المشروبات الترحيبية والمرطبات.

تجربة إقامة مذهلة

يقع Ritz-Carlton Estate وسط المساحات الخضراء المورقة، وتزيد مساحته على 16000 قدم مربعة، ويعد وجهة جذابة لقضاء عطلة مثالية للسيدات، حيث يقع على خليج صغير وشاطئ خاص به. ويتألف The Estate من أربعة أجنحة ويضم ثلاث غرف نوم جميلة ومناطق فسيحة داخلية وخارجية للمعيشة وتناول الطعام، ومطبخ مجهز بالكامل، وجناح سبا مجدد للنشاط وشرفة واسعة للاستمتاع بأشعة الشمس مع مسبح إنفينيتي خاص.

وسائل راحة ترحيبية فاخرة

يتم الترحيب بالسيدات بأردية حريرية فاخرة مخصصة لهنّ لقضاء ليلة مثالية، بالإضافة إلى دراجات لمساعدتهن على استكشاف الجزيرة.

مساعد شخصي على مدار الساعة



تتضمن الباقة توفير خدمة المساعد الشخصي Aris Meeha على مدار الساعة طوال عطلة نهاية الأسبوع، مما يضمن مستوى لا مثيل له من الفخامة وجعل كل ما يحتاجه الضيوف في متناول أيديهم.

تجربة مميزة لتناول الطعام



يبدأ كل يوم بوجبة إفطار خاصة في مكان الإقامة مع العصائر المنعشة. وتنطلق رحلة الطهي مع دروس خاصة وحصرية في إعداد الكوكتيلات أو الموكتيلات تحت إشراف خبراء خلط المشروبات العالميين. ويمكن للمجموعة المشاركة في العرض أيضاً الاستمتاع بتجربة عشاء خاصة تحت أضواء النجوم يقدمها الشيف الخاص بالمنتجع. وعلاوةً على ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب متعددة لتناول الطعام في المنتجع إذا كانوا يرغبون في استكشاف الجزيرة وخوض المغامرات المتنوعة.

التدليل المثالي



يمكن للمجموعة المستفيدة من الباقة الاستمتاع بدورة تدريبية مقدمة من Bamford Gua Sha والتي تضم أكثر منتجات Bamford فخامة. وسيحصل الضيوف بعد ذلك على جلسة تدليك مجانية لمدة 60 دقيقة في ريتز كارلتون سبا المرموق، بالإضافة إلى جلسة طقوس مسائية تشمل تنظيفاً مريحاً للوجه لمدة ساعة بالإضافة إلى تدليك لليدين والقدمين، والتي يمكن إجراؤها في The Estate في ليلة من اختيار الضيوف.

تجربة استكشاف لا مثيل لها



يمكن للضيوف الذين يتطلعون إلى استكشاف الجزيرة والبحر المحيط بها الغوص في عالم ساحر تحت الماء في جزر فاري مع تجربة غطس جماعية تكتمل بالتقاط صور احترافية تحت الماء. ومع غروب الشمس، توفر رحلة الدلافين الجماعية الأنيقة على متن قارب ساحر، نهاية مثالية لليوم، أو يمكن للسيدات التجمع للاستمتاع بتجربة سينما خاصة تحت سماء المالديف الساحرة في The Estate. ويمكن للضيوف أيضاً المشاركة في جلسة يوغا جماعية عند غروب الشمس، أو دروس لياقة بدنية جماعية عالمية المستوى، أو جلسة تمدد في حديقة The Estate الخلابة.