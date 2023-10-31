عشاء حصري مع طاهيين عالميين في «لامار»

في تعاون مميز بين الطاهيين العالميين، غاستون أكوريو ودابيز مونيوز، سيستمتع الضيوف بعشاء رباعي حصري في مطعم لامار في منتجع أتلانتس ذا رويال في الثالث والرابع من نوفمبر المقبل.

وسيتعمق أكوريو، الشيف الشهير الذي احتفل به لرفع مستوى المطبخ البيروفي إلى مستوى عالمي، في التاريخ الغني للسيبيتشي وتطور فن الطهي البيروفي.

وفي الوقت نفسه، سيقدم مونيوز، العبقري المبدع وراء مطعم DiverXO الحائز ثلاث نجوم ميشلان، والذي يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم، تفسيره الفريد لنكهات أميركا اللاتينية.

وفي كل ليلة، ستتم دعوة الضيوف لتجربة رواية القصص الغامرة لقائمة الطعام المعقدة التي أعدها الثنائي الشهير بدقة. ويمكن لرواد المطعم أن يتطلعوا إلى الأطباق، بما في ذلك الهامور الأسود، وقنفذ البحر، وطبق ليتشي دي تيغري الكلاسيكي، وأخطبوط التاكو، ولحم واغيو ستريبلوين نيكي، وسرطان البحر الملك تشاوفا، وسلطة واغيو المخللة.

وبفضل الصداقة العميقة وشغفهما بالطهي، سيقدم الثنائي تجربة تذوق طعام فريدة من نوعها لا تُنسى.

ويضم مطعم لامار للشيف العالمي أكوريو، قائمة طعام مميزة ويوفر لضيوفه فرصة استكشاف النكهات الأصيلة والمتنوعة لفن الطهي البيروفي في ظل أجواء رائعة تطل على جزيرة النخلة وأفق دبي الرائع.

كما يوفر التصميم المعاصر للمطعم خلفية مثالية تأخذ الضيوف إلى بيرو. أما قائمة الطعام في لامار فغنيّة ومميزة من الأنتيكوتشوس المشوي الطازج والأطباق المتخصصة والأطباق البيروفية الكلاسيكية مثل Lomo Saltado والسمك الكامل المطهو على الفحم والمأكولات البحرية التقليدية Ceviche. بالإضافة إلى الوصفات التي تتناقلها الأمهات في البيرو.