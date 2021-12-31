عالم من اللون الوردي والأطاييب في مطعم «المائدة»

المصدر: دبي- الامارات اليوم

يعتزم مطعم المائدة الشهير في فندق «دبل تري من هيلتون جميرا بيتش»، إطلاق المفهوم المؤقت والجديد كلياً «لايف إز سويت»، حيث سيكون ضيوف الوجهة على موعد مع أشهى أطايب المطبخ اللبناني لموسم الشتاء مع تجربة استثنائية مصممة بعناية بلمسات وردية وعصرية تناسب جميع الأذواق. وينبض مفهوم لايف إز سويت بطابع حيوي ومشرق كما يقدم أطباقاً تشاركيةً ومجموعةً من الكوكتيلات الوردية المستوحاة من عالم القصص العربية ألف ليلة وليلة.

ويتاح أمام ضيوف "لايف إز سويت" في مطعم المائدة فرصة الاستمتاع بتشكيلةٍ لا تُقاوم من أشهى الوجبات المفضلة، حيث يبدع الشيف بإعداد الأطباق الشهية وإضفاء لمسات وردية بنكهات لبنانية.

وتضم قائمة الطعام لحم ضأن ويلينجتون، والتبولة مع جبنة بوراتا، وفلافل بيض السمان الاسكتلندي، وبرجر كفتة لحم الضأن، وبرجر جبنة الحلومي، وشرحات الواجيو، وغيرها. وينتظر ضيوف ركن المشروبات حمّص بار تشكيلةً مبتكرةً من النكهات المميزة، بما فيها الحبر الأسود والأخطبوط، والكمأة، ودايناميت وروبيان، والأفوكادو مع جوز الهند. وتتميز جميع أطباق لايف إز سويت في مطعم المائدة بلمسات وردية ترتقي بالتجربة نحو مستوى جديد كلياً، فيما تضم قائمة شيم ليسلي بينك الحصرية وجبات تدلل الحواس مثل طبق بينك جريزينج بورد الغني بالمقبلات الباردة والساخنة وأطباق التاباس.

ويبذل مطعم المائدة ما بوسعه لابتكار تجربةٍ استثنائيةٍ تضم أشهى الأطباق المحضرة بإتقان بما ينسجم مع طابعها المميز، حيث يعود الضيوف بالزمن مع توليفات الكوكتيل المستلهمة من أشهر قصص الشرق الأوسط الشعبية من عالم ألف ليلة وليلة. ويصوّر كل نوع من المشروبات قصةً تأسر الخيال مثل مشروب ذا جيني المحضر في كأس على شكل مصباح سحري، وميرمان الذي يتم تقديمه في صندوق ذا فينيكس، وإبداعات ملكة الأفاعي، والأمير شهريار، وغيرها. كما تضم القائمة تشكيلةً من المشروبات الخفيفة وأصناف الشاي والقهوة مع اللاتيه الوردي المميز إلى جانب مجموعة واسعة من عصائر العنب الوردي والفوار والمشروبات المثلجة وزجاجات الشعير وغيرها.

يطلق مطعم المائدة كل يوم أربعاء بدءاً من الساعة 7 مساءً عروض أمسية السيدات التي تتيح للضيفات الاستمتاع بأمسية لا تُنسى تبدأ بمشروب مجاني عند وصولهن. ويحظى روّاد الوجهة ممن يرتدون اللون الوردي سواءً كانوا من الرجال أو السيدات بفرصة تذوق كوكتيل مجاني شهي وتشكيلة من المقبلات الوردية الشهية. وتستمتع السيدات بباقة لا محدودة من المشروبات الوردية مثل الليمونادة الوردية الباردة والمشروبات المثلجة بسعر 129 درهم إماراتي والكوكتيلات الفوّارة بسعر 50 درهم إماراتي. ويمكن للرجال الذين يتألقون باللون الوردي الاستمتاع بباقة لا محدودة من مشروبات مختارة مقابل 199 درهم إماراتي،

ويعتبر مفهوم لايف إز سويت في مطعم المائدة خياراً مثالياً للراغبين بقضاء أوقات ممتعة بعد أسبوع حافل بالعمل، حيث يستمتع الضيوف يوم الخميس بباقة لا محدودة من الوجبات والمشروبات المختارة والمأكولات الوردية الخفيفة على وقع الإيقاعات الموسيقية الحية خلال وجبة عشاء تبدأ بسعر 129 درهم إماراتي للسيدات مقابل المشروبات والوجبات الخفيفة و199 درهم إماراتي للرجال، مع إمكانية ترقية العرض للاستمتاع بباقة مقابل 50 درهم إضافي فقط.

يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة مثالية يوم الأحد مع إطلالات مذهلة وتذوق أطايب قائمة برانش لايف إز سويت والتي تضم تشكيلة من أشهى خيارات المأكولات والمشروبات في تجربة تكتمل بأجواء موسيقية حية.

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