علماء يكتشفون 3 أنواع جديدة من الضفادع

اكتشف فريق من العلماء البيروفيين ثلاثة أنواع جديدة من الضفادع في سلسلة جبال بشمال البيرو، كما أعلن المعهد البيروفي لعلم الزواحف والبرمائيات أمس (الجمعة).

وعُثر على هذه الضفادع قبل بضعة أسابيع في منطقة غابات تقع على ارتفاع يتراوح بين 2000 و3000 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة بيورا.

وقال عالم الزواحف والبرمائيات جيرمان تشافيز لـ«وكالة فرانس برس»: «لقد عثرنا على ثلاثة أنواع جديدة من الضفادع من جنس بريستيمانتيس الذي يعيش في مناطق لم تُستكشف جيداً في شمال بيرو».

وأطلق العلماء على هذه البرمائيات أسماء «بريستيمانتيس تشينغيلاس» و«بي. نونيزكورتيزي» و«بي. يونكي».

وأوضح تشافيز أن هذا الاكتشاف وقع في الجبال التي تعبر سلسلة هوانكابامبا في بيورا، وسط ضباب كثيف وغابات قزمة ومستنقعات هادئة.

وأضاف: «لا تعتمد هذه الضفادع كثيراً على المسطحات المائية، وعدم اعتمادها على ذلك يُعد مؤشراً جيداً على صحة البيئة المحيطة بها».

ويبلغ طول هذا النوع الجديد نحو خمسة سنتيمترات، ويتميز بعيونه الصفراء الكبيرة ولونه الكريمي والأصفر والبني. كما يتميز بصوت نقيقها الحاد.

ويتعرض النظام البيئي الذي تعيش فيه هذه الضفادع لتهديدات مستمرة، لاسيما جراء حرق الأراضي الزراعية وإزالة الغابات.

وتُعد سلسلة جبال هوانكابامبا منطقة جغرافية كبيرة ذات أهمية حيوية نظراً لتنوعها البيولوجي وربطها بين الأمازون وساحل المحيط الهادئ.