نقوش الزهور تغزو الموضة النسائية

تغزو نقوش الزهور الموضة النسائية في صيف 2025 لتمنح المرأة إطلالة حالمة تنطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت مجلة «Elle» في موقعها على شبكة الإنترنت، أن نقوش الزهور تزين هذا الموسم الفساتين والتنانير والسراويل والقطع الفوقية، حيث تتألق قطع الملابس المختلفة بأشكال الورود والزنابق، والأغصان ذات الألوان الزاهية، لتشيع أجواء البهجة والمرح والانطلاق التي تسود في هذا الوقت من العام.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أنه يمكن تنسيق قطع الملابس المزدانة بنقوش الزهور، مع قطع ملابس تتسم بطابع بوهيمي، كتلك التي تتألق بالكرانيش والدانتيل، ما يؤكد الطابع الأنثوي الحالم لنقوش الزهور.

ولإطلالة عصرية أكثر جرأة وجاذبية، يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة، من خلال تنسيق قطع الملابس ذات نقوش الزهور مع قطع ملابس ذات خطوط واضحة، وقصات ذات طابع ذكوري.

وكمثال يمكن تنسيق تنورة حريرية تزدان بنقوش الزهور مع ثوب رياضي وحذاء مفتوح من الأمام، أو تنسيق تنورة متوسطة الطول ذات نقوش الزهور مع قميص بولو وصندل ذي نعل سميك.

وتكتمل أناقة هذه الإطلالة الجريئة بالإكسسوارات الجذابة، مثل النظارات الشمسية كبيرة الحجم والحُلي الفخمة التي تمتاز بتصاميم هندسية ذات طابع عصري.