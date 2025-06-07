من العدسات إلى الكعب العالي.. 5 أخطاء شائعة قد تفسد رحلة الطائرة

عندما يتعلق الأمر بالسفر جوًا، لا تُقاس الأناقة بموديل الحذاء أو ضيق السروال، بل براحتك وسلامتك على ارتفاع 35 ألف قدم. فقد يؤدي ارتداء زي غير مناسب إلى مشاكل صحية حقيقية.

إليكم 5 أخطاء يجب تجنبها أثناء السفر الجوي:

الملابس الضيقة أو المعقدة

السراويل الجلدية، أو التنانير الطويلة قد تقيد الحركة وتزيد خطر الجلطات الدموية. الأفضل اختيار ملابس فضفاضة من القطن أو الكتان، تتيح الراحة والتنفس.

الأحذية ذات الكعب العالي

الكعب العالي يعوق الحركة، ويجعل إخلاء الطائرة في حالات الطوارئ أصعب. ارتدِ أحذية مريحة، ويفضل أن تكون سهلة الخلع عند التفتيش الأمني.

العطور القوية

الروائح القوية، سواء كانت عطرًا أو ناتجة عن ملابس لم تُغسل، تصبح مزعجة جدًا في المقصورات المغلقة. التزم بملابس نظيفة وخالية من الروائح.

العدسات اللاصقة

هواء الطائرة الجاف قد يسبب تهيج العين، لذا من الأفضل استخدام النظارات أثناء الرحلة.

الملابس الصيفية الخفيفة

درجة الحرارة على الطائرة قد تنخفض بشكل ملحوظ. ارتدِ عدة طبقات تُمكنك من التكيف مع تغيّرات الحرارة بسهولة.