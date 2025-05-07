كيف تصيب الديدان الدبوسية الأطفال.. نصائح ضرورية للوقاية

أفاد موقع " أطباء الأطفال على الإنترنت" الألماني بأن الديدان الدبوسية هي نوع من الديدان الطفيلية لونها أبيض، وتتخذ شكل الدبوس أو الخيط أو الشعر، لذا تُسمى أيضا بالديدان الخيطية أو الشعرية.

وأوضح الموقع المعني بصحة الأطفال أن الديدان الدبوسية تنتقل من طفل إلى آخر في سن الروضة والمرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أنها تنتقل عبر الأغذية والمشروبات الملوثة، كما أنها يمكن أن تنتقل بواسطة الأيدي والملابس الملوثة.

الأعراض

يمكن ملاحظة الديدان الدبوسية في براز الطفل، كما يمكن رؤيتها في منطقة الشرج. وتشمل الأعراض أيضا الحكة في منطقة الشرج، خاصة أثناء الليل، كما قد تشعر الفتيات أيضا بحكة وألم أثناء التبول.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وذلك بواسطة الأدوية المضادة للديدان، والتي تتوفر في صورة أقراص أو معلق.

وبعد العلاج تموت الديدان بسرعة. ولمنع إعادة الإصابة بالبيض، الذي لا يزال موجودا في البيئة، عادة ما يتم تكرار العلاج بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

تدابير مهمة للوقاية

وللوقاية من الإصابة بالديدان الدبوسية، ينبغي اتخاذ التدابير المهمة التالية:

- غسل اليدي بالصابون بشكل متكرر، خاصة قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض

- تغيير الملابس الداخلية يوميا

- تغيير ملابس النوم وأغطية السرير بانتظام

- غسل الملابس الداخلية وملابس النوم وبياضات الأسرّة والمناشف بشكل متكرر على درجة حرارة 60 مئوية

- لا يجوز مشاركة المناشف

- قص الأظافر

- عدم قضم الأظافر أو مص الإبهام

- غسل الألعاب، التي قد تكون ملوثة، بالصابون تحت الماء الساخن الجاري