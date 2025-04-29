الشخص المعرّض للفقر في ألمانيا.. كم دخله الشهري؟

تسببت معدلات التضخم في تقليص القوة الشرائية للأشخاص المعرّضين للفقر في ألمانيا خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الاتحاد العام للجمعيات الخيرية (المعنية بالتكافؤ) في ألمانيا استناداً إلى تحليل بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء.

وبحسب التقرير، فإن دخل الأشخاص الأفقر في العام الماضي، ارتفع بعض الشيء بعد تعديل الأرقام وفقاً للتضخم (أي إنه ارتفاع حقيقي)، وذلك لأول مرة منذ فترة.

وأفاد التقرير بأن متوسط دخل الأشخاص المعرضين للفقر، وصل في العام الماضي، بعد تعديل الأرقام وفقاً لمعدلات التضخم، إلى 921 يورو. بينما كان هذا الدخل الشهري قد وصل إلى 981 يورو في عام 2020. وبحلول 2023، تراجع الدخل المعدل لهؤلاء بشكل مستمر بإجمالي قدره نحو 100 يورو، ليصل إلى 883 يورو فقط.

وقال التقرير الصادر حديثاً: «لم يتوقف الإفقار الحقيقي إلا في عام 2024».

وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد أعلن في يناير الماضي أن 5ر15% من سكان ألمانيا - أي نحو 1ر13 مليون شخص - كانوا معرّضين للفقر في ألمانيا في 2024، مقارنة بـ4ر14% في العام السابق عليه.

ويُعد الشخص معرّضاً للفقر إذا كان دخله الشهري أقل من 60% من متوسط دخل السكان. وقد بلغ هذا الحد العام الماضي 1378 يورو شهرياً بعد خصم الضرائب.