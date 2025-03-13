VFS Global للتأشيرات تنقل مركزها في دبي إلى موقع جديد وتقدم نصائح مهمة للمسافرين في موسم الذروة

أعلنت شركة VFS Global العالمية والمتخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا للحكومات والبعثات الدبلوماسية، عن نقل مراكز تقديم طلبات التأشيرات في دبي من "وافي مول" إلى موقع جديد داخل نفس المجمع، وذلك اعتباراً من 17 مارس.

وستنتقل مراكز التأشيرات، التي تعمل حاليًا في المرحلة الثانية من "وافي مول"، إلى المرحلة الخامسة - هوروس، الطابق الأول، أم هرير 2، دبي.

ونصحت الشركة المسافرين ممن لديهم مواعيد مسبقة بالتحقق من تفاصيل مواعيدهم لتجنب أي التباس.

وتدير VFS Global خدمات التأشيرات وجوازات السفر والقنصليات لعدة دول، مما يجعل عملية التقديم أكثر سلاسة للمسافرين.

وأشارت المديرة الإقليمية في الشركة، موناز بيليموريا، إلى أن المسافرين يجب أن يتقدموا بطلبات التأشيرات مسبقاً مع اقتراب موسم الذروة الصيفي.

وقالت: الصيف على الأبواب، والخطط للإجازات السنوية قيد التنفيذ، لكن الصيف هو أيضاً موسم الذروة للسفر، مما يعني أعداداً أكبر من المسافرين الذين يتقدمون بطلبات التأشيرات.

وأضافت: "ولكن من خلال التخطيط المسبق والاستعداد، يمكنك تبسيط العملية والتركيز على متعة السفر.

وفيما يلي بعض النصائح لتجربة تقديم تأشيرة خالية من التوتير وفي الوقت المحدد، خاصة بالنسبة لتأشيرة الشنغن:

نصائح من VFS Global للمسافرين للحصول على مواعيد تأشيرات الشنغن:

- تقديم الطلب مسبقاً: يُنصح بالتقدم بطلب التأشيرة مبكراً عند حجز الرحلات والإقامة، خاصة هذا العام مع توقع زيادة الطلب، فمعظم الدول تقبل طلبات التأشيرة حتى 90 يوماً (3 أشهر) قبل تاريخ السفر، ويمكن التقدم بطلب تأشيرة الشنغن حتى 6 أشهر قبل المغادرة.

- التحقق من أوقات معالجة التأشيرة: خلال موسم الذروة، قد تستغرق معالجة التأشيرة في السفارة/القنصلية وقتًا أطول من المعتاد. يمكن العثور على هذه الأوقات على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل دولة (عبر www.vfsglobal.com) وعلى موقع السفارة/القنصلية المعنية.

- اتباع قائمة المراجعة: الوثائق المطلوبة لطلبات التأشيرة لكل دولة تخدمها VFS Global متاحة على www.vfsglobal.com. فجيب مراجعة هذه القائمة وتحميل جميع الوثائق المطلوبة لتقديمها مع استمارة الطلب المملوءة بشكل صحيح.

- التحقق من صلاحية جواز السفر، حيث تتطلب العديد من الدول أن يكون الجواز ساري المفعول لمدة ستة أشهر بعد تاريخ العودة.

- حجز موعد: تتوفر مواعيد تقديم طلبات التأشيرة عبر الإنترنت على موقع VFS، ويعكس الموقع التوافر في الوقت الفعلي. بمجرد اختيار المتقدمين للتاريخ والوقت المناسبين، يُنصح بالوصول قبل الموعد المحدد بـ 15 دقيقة على الأقل لتجنب فقدان الموعد