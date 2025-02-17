كمادات الساق.. سلاح لمواجهة ارتفاع حرارة الأطفال

نصح المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا بأنه يمكن مواجهة الحمى لدى الأطفال بوساطة كمادات الساق والأدوية الخافضة للحرارة، إذ تساعد الكمادات على خفض درجة حرارة الجسم المرتفعة.

وأوضح المركز أنه ينبغي لهذا الغرض استخدام مناشف مطبخ نظيفة أو مناديل قماش كبيرة، مشيراً إلى أنه في المجمل يحتاج المرء إلى قطعتين من القماش المصنوع من القطن أو الكتان، إضافة إلى قطعة قماش أو وشاح أكثر سُمكاً.

وتُعدّ الخامات الاصطناعية غير مناسبة لأنها ليست قادرة على تمكين نفاذ الرطوبة والهواء بشكل كافٍ.

وفي الخطوة التالية يتم تبليل إحدى قطع القماش الرقيقة في الماء الفاتر وعصرها قليلاً قبل لفها حول ساق الطفل، مع مراعاة ألّا تلف بإحكام شديد أو بشكل فضفاض للغاية، وبعد ذلك تُوضع قطعة القماش الثانية الجافة والأكثر رقة فوق قطعة القماش الأولى، ثم يُغطى كل شيء بقطعة قماش سميكة.

وينبغي أن يظل الطفل مستلقياً على الفراش طوال فترة كمادات الساق، على أن تُزال بمجرد أن تصير في درجة حرارة الجسم. وبالنسبة للأطفال الصغار ينبغي إزالة الكمادات بعد 10 دقائق على الأكثر، ومع الأطفال الأكبر سناً فإنه يمكن استخدام الكمادات لمدة تراوح بين 20 و30 دقيقة.

ولا يجوز استعمال كمادات الساق إذا كان الطفل يعاني قشعريرة أو برودة في القدمين، إذ تستخدم الكمادات الباردة على أجزاء الجسم الدافئة فقط.

كما أفاد المركز الألماني بأنه يمكن أيضاً مواجهة الحمى لدى الأطفال بوساطة الأدوية الخافضة للحرارة، مثل: الباراسيتامول والإيبوبروفين.

• الخامات الاصطناعية غير مناسبة للكمادات لأنها ليست قادرة على تمكين نفاذ الرطوبة والهواء بشكل كافٍ.