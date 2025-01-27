مدينة إكسبو دبي تفتتح حديقة الملقّحات في «تيرّا»

افتتحت «تيرّا» في مدينة إكسبو دبي حديقة الملقّحات لجين غودول، وهي ملاذ بيئي يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الملقّحات، خاصة النحل، في دعم التوازن البيئي وتعزيز الاستدامة.

وتأتي الحديقة ضمن رؤية «تيرّا» لتعزيز الوعي البيئي ودعم التنوع البيولوجي، حيث بدأت رحلتها في عام 2019 مع اكتشاف خلية تضم 2000 نحلة من نوع «أبيس ميليفيرا» المحلية في الإمارات وبالتعاون مع مؤسسة مربّي النحل، زاد عدد النحل إلى أكثر من 30 ألف نحلة بحلول نهاية 2024، ما يعكس نجاح جهود الحديقة في دمج هذه الخلايا في النظام البيئي المحيط.

وأكدت رئيسة التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، مرجان فريدوني، أن حديقة الملقّحات تعد رمزاً للجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسلط الضوء على أهمية الملقّحات، خاصة النحل، في دعم النظم البيئية.

وأوضحت أن الحديقة تعكس التزام دبي بدعم الاستدامة البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي.

من جانبها، أعربت العالمة والناشطة البيئية العالمية ومؤسسة معهد جين غودول، جين غودول، عن تقديرها لافتتاح الحديقة، مشيرة إلى أن النحل يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على البيئة، وأن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز وعي المجتمع بأهمية حماية الملقّحات.

وأكدت أن الحديقة ستكون بمثابة منصة لتشجيع الزوار، خاصة الأجيال الشابة، على تبني ممارسات مستدامة لحماية الطبيعة.

وفي إطار الجهود التوعوية، أطلقت تيرّا مبادرة «100 خلية، 100 مدرسة»، التي تهدف إلى إنشاء خلايا نحل في 100 مدرسة في مختلف أنحاء الإمارات والتي تهدف إلى تقديم تعليم عملي للطلاب حول دور الملقّحات في دعم التوازن البيئي، وتشجيعهم على تبني دور فعّال في حماية التنوع البيولوجي.