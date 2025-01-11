حل سحري من اليابان يساعدك على تقليل الملح.. ملعقة مبتكرة

يعود تقليل استهلاك الملح بالفائدة على الصحة؛ إذ إن الإفراط في تناوله يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، ولذا أطلقت شركة يابانية ملعقة كهربائية مبتكرة تساعد على تقليل استهلاك الملح.

وقالت شركة «كيرين» - خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض CES للإكترونيات بمدينة لاس فيجاس - إن الملعقة الكهربائية تشتمل على أربعة مستويات ملوحة، ويمكنها أن تجعل مذاق الطعام أكثر ملوحة بنسبة تصل إلى 50%، وبالتالي تضمن استخدام كمية أقل من الملح.

وتتمثل التقنية، التي تعتمد عليها الملعقة المبتكرة، في تيار كهربائي ضعيف يجلب أيونات الصوديوم المركزة إلى اللسان، وبالتالي يجعلها أكثر وضوحاً.

وبطبيعة الحال، ينبغي أن تحتوي الأطعمة على بعض الملح، وإلا فلن يكون هناك ما يمكن تقوية مذاقه.

وتوجد الإلكترونيات في المقبض، كما أن الطرف ذا القطب الكهربائي قابل للإزالة ويمكن غسله بشكل منفصل، ولكن ليس في غسالة الأطباق، في حين لا ينبغي غسل المقبض تحت الماء الجاري.