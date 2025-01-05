متاعب حساسية النيكل تتخطى الجلد أحياناً

تندرج الحساسية تجاه النيكل ضمن الحساسية التلامسية، وهي عبارة عن رد فعل تحسسي تجاه معدن النيكل، يحدث عند ملامسة الجلد له.

وأوردت بوابة «هاوت.دي» الألمانية المعنية بالبشرة، أن أعراض حساسية النيكل تتمثل في الاحمرار والحكة والطفح الجلدي في صورة بثور وعقيدات في منطقة الجلد التي تلامست مع النيكل، وعادة ما تظهر الأعراض في غضون 12 إلى 72 ساعة، وأوضحت البوابة أن من الصعب تجنب النيكل في الحياة اليومية، لأنه موجود في العديد من العناصر اليومية، مثل الحلي المقلدة والأحزمة والأزرار والعملات المعدنية وإطارات النظارات، إضافة إلى أدوات المائدة، كما يوجد النيكل في بعض الأغذية.