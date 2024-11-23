تأجيل جنازة الملحن المصري محمد رحيم والسلطات تواصل التحقيق في وفاته

أعلنت عائلة الملحن المصري الشهير محمد رحيم عن تأجيل مراسم جنازته التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت، وذلك بسبب استمرار التحقيقات الجارية حول ملابسات وفاته المفاجئة.

وكان خبر الوفاة قد أثار حالة من الصدمة والحزن في الوسط الفني المصري والعربي، مع تزايد التساؤلات حول أسباب الوفاة الغامضة.

التحقيقات في ملابسات الوفاة

أفادت مصادر أمنية أن السلطات باشرت تحقيقاتها فور تلقي بلاغ بالعثور على الملحن الراحل متوفياً داخل منزله.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ورود شكوك من قِبل عائلته بشأن ظروف الوفاة، ما دفع الجهات المختصة إلى فحص الجثمان والتحقيق في المحيط القريب من الراحل للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.

ردود الفعل في الوسط الفني

الوسط الفني المصري والعربي عبّر عن حزنه العميق لفقدان محمد رحيم، الذي يُعد واحداً من أبرز الملحنين في جيله. ونعاه العديد من الفنانين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكتب الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي: "فقدنا فناناً وصديقاً مبدعاً... رحمة الله عليه". كذلك، أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن حزنها قائلة: "محمد رحيم كان شريك نجاح في محطات كثيرة، وسيبقى في ذاكرة الموسيقى."

تأجيل الجنازة

وأكد شقيقه طاهر رحيم أن موعد الجنازة سيتم الإعلان عنه لاحقاً بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات. وتنتظر الأسرة التقرير النهائي من الجهات الأمنية والطبية لتحديد السبب الدقيق للوفاة.

يبقى الغموض يلف تفاصيل الحادثة في ظل استمرار التحقيقات، فيما تترقب العائلة وأصدقاء الفنان نتائج التحريات الرسمية التي قد تسلط الضوء على الظروف التي أحاطت بوفاة الملحن المصري محمد رحيم.