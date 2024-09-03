الغرفة الماطرة.. مشروع فني مبهج وصديق للبيئة

توفر الغرفة الماطرة في الشارقة فرصة فريدة للوقوف تحت المطر، ويمثل هذا المكان الفريد أحد أبرز المشاريع الفنية التابعة لمؤسسة الشارقة للفنون، وهي صديقة للبيئة، تم تصميمها بفلاتر ذاتية التنظيف لإعادة تدوير المياه المستخدمة بهدف عدم إهدارها.

يغطّي مبنى الغرفة الماطرة مساحة تصل إلى 1460 متراً مربعاً، ويتكون من ثلاث واجهات زجاجية، ويهدف إلى توطيد روابط العلاقات بين الإنسان والطبيعة.

الغرفة الماطرة عمل فني تركيبي يتيح معايشة تجربة غامرة تهطل فيها الأمطار على نحو متواصل. وما إن يخطو الزوار إلى داخل الغرفة حتى يتم توجيههم للتنقل بشكل حذر متبعين حدسهم عبر الفضاء المعتم للأرضية التحتية اتقاءً للأمطار المنهمرة. وأثناء تجوال الزوار في الغرفة التي تستهلك 1200 لتر من الماء النقي المعاد تدويره والمعالج ذاتياً، تقوم تحركاتهم بتشغيل أجهزة الاستشعار الحركي التي توقف هطول الأمطار عند اكتشاف أي حركة.

عُرِضت الغرفة الماطرة للمرة الأولى في ذا كيرف، باربيكان، لندن (2012) وعرضت لاحقاً في متحف الفن الحديث، نيويورك (2013)، ومتحف يوز، شنغهاي (2015)، ومتحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون (2015-2017). وأقيمت الغرفة الماطرة حالياً بشكل دائم وحصري في العالم العربي في الشارقة.