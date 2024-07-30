مشروع عالمي لتطوير لقاح ضد «أنفلونزا الطيور البشرية»

أطلقت منظمة الصحة العالمية في جنيف مشروعاً جديداً، يهدف إلى تسريع تطوير لقاحات من نوع «المرسال آر إن إيه أو مرنا»، المرشحة ضد أنفلونزا الطيور البشرية (إتش5 إن1)، وإتاحتها للمصنعين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وذكرت المنظمة في بيان لها أمس أن هذا الجهد ستقوم بقيادته شركة «سينيرجيوم» الأرجنتينية بالاستفادة من منظمة الصحة وبرنامج نقل تكنولوجيا هذا النوع من لقاحات «مرنا».

وأضافت أن برنامج نقل هذا النوع من تكنولوجيا اللقاحات كان قد أطلق بشكل مشترك مع شركة «إم إم بي» في يوليو 2021، بهدف بناء القدرات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأكدت أنه بمجرد الانتهاء من حزمة البيانات السريرية، ستتم مشاركة التكنولوجيا والمواد والخبرة مع شركاء التصنيع الآخرين، ما يساعد في تطوير لقاحات مرشحة ضد أنفلونزا الطيور البشرية وتعزيز جهود الاستعداد للوباء.

وأوضحت المنظمة أن فيروسات أنفلونزا الطيور تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، بسبب انتشارها على نطاق واسع بين الحيوانات وإمكانية تسببها في جائحة مستقبلية.