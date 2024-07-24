الدراجة تقلل مخاطر الوفاة لأسباب صحية بنسبة 50%

كشفت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا أن الذهاب إلى العمل أو المدرسة بالدراجة، يقلل مخاطر الوفاة الناجمة عن أسباب صحية بنسبة 50%.

وعكف فريق بحثي من مركز غلاسكو للصحة العامة في بريطانيا على دراسة الفوائد الصحية للذهاب إلى العمل بالدراجة الهوائية أو سيراً على الأقدام، مقابل التنقل بالسيارة أو وسائل المواصلات العامة، ووجدوا أن الطريقة الأولى تنطوي على فوائد صحية ونفسية للإنسان.

وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية الطبية البريطانية «بريتش ميديكال جورنال» نحو 83 ألف شخص في بريطانيا تراوح أعمارهم ما بين 16 و74 عاماً، مع تقسيمهم حسب وسيلة التنقل التي يعتمد عليها هؤلاء المتطوعون بناء على استبيان حكومي سابق.

وقارن الباحثون بين معدلات الذهاب إلى المستشفى أو فرص الوفاة لدى المجموعة التي كانت تستخدم الدراجات الهوائية والمجموعة الثانية التي تستخدم السيارات ووسائل النقل العام، مع تحديد المتطوعين المشاركين في الدراسة الذين يعانون مشكلات نفسية.

وبعد متابعة حالة المتطوعين على مدار نحو 20 عاماً، تبين للفريق البحثي أن الأشخاص الذين يستخدمون الدراجات الهوائية في التنقل، تتراجع احتمالات وفاتهم بسبب مرض السرطان، وكذلك تقل احتمالات احتياجهم لأدوية أمراض القلب والأمراض النفسية، كما تنخفض احتمالات دخولهم المستشفى بسبب حوادث الطرق، مقارنة بمن يستخدمون السيارات والحافلات.

أما بالنسبة لمن يذهبون إلى العمل سيراً على الأقدام، فتقل احتمالات دخولهم المستشفى بنسبة 11% لأي أسباب مرضية بشكل عام، كما تنخفض احتمالات دخولهم المستشفى بسبب مشكلات في القلب على وجه التحديد بنسبة 10%.

ونقل الموقع الإلكتروني «هيلث داي» المتخصص في الأبحاث الطبية عن أعضاء بالفريق الطبي الذي أجرى الدراسة قولهم: «هذه النتائج تمثل دلائل مباشرة على الفوائد الصحية للذهاب إلى العمل بشكل نشط، وتدعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية».

. الذهاب إلى العمل أو المدرسة بالدراجة ينطوي على فوائد صحية ونفسية.