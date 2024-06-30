إهمال احتشاء العين.. عواقبه وخيمة

ذكرت الأكاديمية الألمانية لطب العيون أن احتشاء العين هو حالة طبية طارئة قد تؤدي إلى العمى، تحدث بسبب اضطراب حاد في سريان الدم في العين.

وأوضحت الأكاديمية أن هذا الاضطراب الحاد في سريان الدم في العين يحدث نتيجة لانسداد الأوعية الدموية في العين، وبالتالي يتوقف إمداد شبكية العين بالأكسجين.

وتكمن أسباب انسداد الأوعية الدموية في العين في ارتفاع ضغط الدم وأمراض الأوعية الدموية وداء السكري من النوع الثاني وارتفاع مستوى الكوليسترول، بالإضافة إلى التقدم في العمر والسمنة والتدخين.

وتتمثل أعراض احتشاء العين في الرؤية الضبابية المفاجئة والشعور بوجود ستار أمام العين.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على احتشاء العين والمتمثلة في فقدان البصر بسبب الضرر الجسيم الذي لحق بالشبكية.

ويتم علاج احتشاء العين بواسطة الأدوية التي تعمل على خفض ضغط العين.

• الأعراض تتمثل في الرؤية الضبابية المفاجئة والشعور بوجود ستار أمام العين.