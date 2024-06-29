السيلينيوم.. مثبط للالتهابات ويبطئ شيخوخة البشرة

قالت الجمعية الألمانية للتغذية، إن السيلينيوم يتمتع بفوائد جمّة للصحة والجمال، حيث إنه يعمل على تقوية جهاز المناعة ويساعد على تهدئة البشرة المتهيجة ويحارب شوائب البشرة بفضل تأثيره المثبط للالتهابات، ويعمل على إبطاء شيخوخة البشرة من خلال القضاء على الجذور الحرة (Free Radicals).

وأضافت الجمعية أن الجسم يحتاج إلى عنصر السيلينيوم بمقدار 60 ميكروغراماً للنساء، و70 ميكروغراماً للرجال يومياً، مشيرة إلى أن المصادر الغذائية للسيلينيوم تتمثل في اللحوم والأسماك والبيض والفِطر والملفوف، والبصل والعدس والهليون والمكسرات، خصوصاً الجوز البرازيلي.

ويمكن الاستدلال على نقص السيلينيوم في الجسم من خلال ملاحظة بعض الأعراض، مثل ضعف المناعة وتقصف الأظافر وتساقط الشعر.