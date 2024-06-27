جينز الصيف يكتسي بالأبيض

يكتسي الجينز باللون الأبيض ليمنح المرأة إطلالة ساطعة تغلفها البساطة والأناقة.

وأوضحت مجلة «Elle» أن الجينز الأبيض يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة كلاسيكية أنيقة من خلال تنسيقه مع قطعة فوقية تكتسي باللون الأسود، مشيرة إلى أن هذه التوليفة الكلاسيكية تخلق تبايناً لونياً مثيراً يخطف الأنظار. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن الحصول على إطلالة زاهية، تشيع أجواء البهجة والتفاؤل والانطلاق من خلال تنسيق الجينز الأبيض مع قطعة فوقية تتألق بألوان الباستيل الحالمة، مثل الوردي والأزرق السماوي والأصفر بلون الزبدة.

وعن الحذاء المناسب، أشارت «Elle» إلى أن أناقة الجينز الأبيض تكتمل بحذاء باليرينا مصنوع من الساتان المفعم بالرقة والأنوثة أو من خامة شبكية ذات طابع صيفي متحرر. كما يبدو الجينز الأبيض رائعاً مع حذاء اللوفر «Loafer» المسطح، الذي يمتاز بطابع كلاسيكي أنيق.