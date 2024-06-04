آلام قناة الأذن الخارجية.. فتش عن البكتيريا والفطريات

أفادت الجمعية الألمانية لطب الأنف والأذن والحنجرة بأن التهاب قناة الأذن، هو التهاب يصيب قناة الأذن الخارجية، التي تصل من طبلة الأذن إلى خارج الدماغ.

وأضافت أن التهاب قناة الأذن يحدث بسبب البكتيريا أو الفطريات، والتي تتوغل داخل الأذن عبر الجروح الصغيرة، التي تحدث مثلاً بسبب استخدام أدوات حادة لتنظيف الأذن، كالأعواد القطنية أو مشابك الشعر أو بسبب الماء المتبقي في الأذن، والذي يشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، لذا يُسمى هذا الالتهاب أيضاً باسم «أذن السباح».

وتتمثل أعراض التهاب قناة الأذن في الشعور بألم وحكة في الأذن مع احمرار الأذن وتورمها، إضافة إلى مشكلات السمع والحمى.

وينبغي استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، الذي يتم بالمضادات الحيوية إذا كان سبب الالتهاب يرجع إلى البكتيريا، أو بمضادات الفطريات إذا كان سبب الالتهاب يكمن في الفطريات.

. الالتهاب يحدث أحياناً بسبب استخدام أدوات حادة لتنظيف الأذن كالأعواد القطنية أو مشابك الشعر.