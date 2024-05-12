احذر من تناول البطاطس بهذا الشكل.. تحتوي على «سم»

حذر المركز الاتحادي للتغذية بألمانيا من تناول البطاطس إذا كانت خضراء تماماً أو تحتوي على الكثير من مواضع الإنبات؛ نظراً لارتفاع مستوى السولانين بها.

وأوضح المركز أن السولانين هو سم تُنتجه البطاطس لحماية نفسها من الآفات، مشيراً إلى أن تناول البطاطس المحتوية على السولانين يرفع خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، والذي تتمثل أعراضه في الغثيان والقيء وحرقان في الحلق ومشاكل المعدة والإسهال وفقدان الوعي والوفاة في أسوأ الحالات.

وشدد المركز على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

وبشكل عام، أوصى المركز الاتحادي بتخزين البطاطس في مكان مظلم؛ نظراً لأنها تُنبت بسرعة أكبر في الضوء، وبالتالي تُنتج مادة السولانين السامة.