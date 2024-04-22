يساعد الجسم على إزالة السموم.. خبراء ينصحون بالملفوف الأحمر

يُعدّ عصير الملفوف الأحمر وسيلة طبيعية وفعّالة في علاج أمراض الأمعاء الالتهابية، مثل التهاب القولون التقرحي، حسب خبراء مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية.

وللملفوف فوائد صحية عدة، خصوصاً للقلب والأمعاء والأوعية الدموية، كما يساعد على فقدان الوزن. وتوصلت أبحاث سابقة إلى أن الملفوف الأحمر يساعد الجسم في إزالة السموم، ويقوي الجهاز المناعي، ويخفف الإمساك وهو مفيد لصحة الجلد والأمعاء، كما يزيد من سعة الخلايا، ويساعد في علاج آلام البطن الحادة، وفقر الدم والإسهال.

ويعزي الخبراء هذه الفوائد إلى احتواء الملفوف على مجموعة متنوّعة من المركبات الفعّالة، التي قد تغيّر من تكوين الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء عن طريق زيادة أعداد البكتيريا الجيدة، وغيرها من البكتيريا التي تخفف الالتهاب.

وقد يكون للملفوف الأحمر دور فعّال في حماية الجسم من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، لاحتوائه على مزيج مميز من مضادات الأكسدة.

ويحتوي الملفوف الأحمر على مزيج مثالي من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها العظام لتبقى قوية وخالية من الأمراض، مثل فيتاميني «ك» و«ج» والكالسيوم والمنغنيز والزنك.

كما قد يساعد تناول الملفوف الأحمر بانتظام على الحفاظ على كثافة العظام وتعزيزها، عبر تحفيز إنتاج خلايا عظمية سليمة، ما يجعله أحد الأطعمة الخارقة التي قد تحارب هشاشة العظام.