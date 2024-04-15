أسباب انبعاث رائحة كريهة من مكيف هواء السيارة.. ووصفات للتخلص منها

يرجع انبعاث رائحة كريهة من مكيف هواء السيارة - في الغالب - إلى تكوّن العفن بداخل فلتر المقصورة الداخلية، والذي تتمثل مهمته في تنقية الهواء من الأوساخ والمواد الضارة وحبوب اللقاح، غير أنه يتعرض للانسداد مع مرور الوقت، حسب نادي السيارات «أوروبا» (ACE).

ونصح خبراء النادي الألماني بتغيير فلتر المقصورة الداخلية لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة بمعدل مرة كل عام أو عندما تنبعث رائحة رائحة كريهة من مكيف الهواء على أقصى تقدير.

وأوصوا بتركيب فلتر مزود بالكربون النشط، والذي يمكنه فلترة الكثير من غازات العادم والروائح الكريهة من الهواء.

وأشار الخبراء إلى أن العفن والبكتيريا يتسببان في انبعاث روائح كريهة من نظام التهوية؛ لذا ينبغي تطهير مكيف الهواء بمعدل مرة واحدة سنوياً لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة.

وفي حالة استمرار انبعاث رائحة كريهة من مكيف هواء السيارة على الرغم من اتخاذ هذه التدابير، فيمكن حينئذ اللجوء إلى معالجة مكيف الهواء بالأوزون لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة؛ إذ يعمل الأوزون على القضاء على الجراثيم والعفن، ومن ثم التخلص من الروائح الكريهة.

وبشكل عام، أوصى الخبراء الألمان بفحص مكيف هواء السيارة كل سنتين إلى ثلاث على أقصى تقدير، مع مراعاة فحص سائل التبريد المتبقي في النظام، مع العلم أن النظام يفقد نحو 10% من سائل التبريد سنوياً. حينئذ ينبغي إعادة ملء سائل التبريد لدى أحد المراكز الفنية المتخصصة.