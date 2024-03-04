ناقوس خطر.. اللون البني للقيء ينذر بمشكلة

ذكرت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي أن اللون البني للقيء يدق ناقوس الخطر، إذ إنه ينذر بمشكلة صحية خطرة تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة.

وأوضحت الجمعية أن اللون البني للقيء قد يرجع إلى وجود براز في القيء بسبب الانسداد المعوي، والذي تكمن أسبابه في التهاب البنكرياس أو حصوات المرارة أو الأورام. وتتمثل الأعراض الأخرى للانسداد المعوي في آلام البطن الشديدة والغثيان والانتفاخ والإمساك، إضافة إلى انبعاث رائحة براز من القيء.

وأضافت الجمعية أن اللون البني للقيء قد يرجع إلى وجود دم في القيء، والذي يشير إلى حدوث نزيف في الجهاز الهضمي.

وعلى أي حال، يمثل اللون البني للقيء حالة طبية طارئة تستدعي استشارة الطبيب على الفور.