هاتف خارق ببطارية عملاقة.. فترة تشغيلها 3 شهور

أطلقت شركة إنرجايزر هاتفها الذكي Hard Case P28K الجديد، الذي يمتاز ببطارية عملاقة بسعة 28 ألف مللي أمبير ساعة، والتي تصل فترة تشغيلها إلى ثلاثة شهور في وضع الاستعداد.

وأوضحت الشركة الأميركية أن هاتفها الذكي الجديد من الفئة المتوسطة يأتي بسُمك 8ر27 ملم، بينما يبلغ وزنه 570 غراماً، مشيرة إلى أنه مخصص للاستخدامات الشاقة؛ إذ يتمتع بمقاومة الماء والسقوط وفقاً لفئتي الحماية IP68 وIP69.

ويأتي الهاتف الذكي Hard Case P28K الجديد بلوحة IPS قياس 78ر6 بوصة وبدقة وضوح 1080p+، وينبض بداخله المعالج MediaTek Helio G99 مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل جوجل أندرويد 14، ويشتمل على كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من عدسة رئيسة بدقة 60 ميجابيكسل وعدسة بدقة 20 ميجابيكسل وعدسة بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.