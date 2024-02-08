زوجان يبدآن رحلة سفر حول العالم مدتها عامين مع ابنهما البالغ 4 سنوات

عندما احتفل الزوجان السنغافوريان راكسينت وكارول بزواجهما في عام 2016، نصحهما الأصدقاء والعائلة بالتركيز على تأسيس منزل مستقر لتكوين أسرة، إلا أنها لم يستمعا للنصيحة، وبدلاً من ذلك، كانا يكثران من السفر ويجوبان مختلف بقاع العالم.

وعندما حملت كارول بطفلهما الأول، نصحتهم العائلة والأصدقاء مرة أخرى بأن يحرصا على أن يكونا أكثر استقراراً، إلا أنهما على عكس ذلك، قررا القيام برحلة عائلية لمدة عامين مع ابنهم الذي لم يولد بعد.

بل وأطلقا على ابنهما اسم "أطلس"، والتي تعني "حزمة من الخرائط"، إشارة لرغبتهما في السفر حول العالم مع مولودهما.

ونشر الزوجان فيديو على صفحتهما على انسغرام تظهر فيه كارول في شهور حملها الأخيرة عام 2019 وتعد هي وزوجها ابنهما بأن يسافرا معه عبر القارات.



وقال راكسينت أنهم كانا يعتزمان السفر عندما يبلغ ابنهما أطلس خمس سنوات في نهاية عام 2024 وقضاء عام في السفر قبل التسجيل في المدرسة الابتدائية في عام 2026.

ولكنهم أدركوا أن عامًا واحدًا قد يكون قصيرًا جدًا، لذلك قرروا السفر لمدة عامين بدلاً من ذلك، وبدأوا مغامرتهم العائلية في 17 يناير 2024.

الزوجان، اللذان يعملان في وظائف عادية، طلبا إجازة بلا أجر لعامين لتحقيق هذه الرحلة، وأكدا أنهما جمعا المال على مدى أربع سنوات بوظائفهما العادية وكانا مقتصدين.

تروج الأسرة لفكرة أن "الآن" هو الوقت المثالي للسفر مع ابنهم، ويتحدثون في محتواهم عن تحديات الرحلة واللحظات الصعبة، مؤكدين أن الرحلة تقدم فرصة لتعزيز الروابط العائلية وتعليم الطفل تكيفه مع البيئات المختلفة.