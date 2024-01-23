ساعة ذكية تقدم وظائف صحية متطورة

أطلقت شركة «روجبيد» ساعتها الذكية Rowatch 7 الجديدة، التي تقدم العديد من الوظائف الصحية المتطورة مثل تخطيط كهربية القلب وتحليله، إلى جانب قياس نسبة السكر في الدم، وكذلك قياس ضغط الدم.

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة تأتي بشاشة قياس 1.85 بوصة وبدقة وضوح 400 × 454 بيكسل، كما تشتمل على زر وتاج دوار على الجهة اليمنى.

وتتيح الساعة الذكية إجراء المكالمات الهاتفية عند الاقتران مع الهاتف الذكي العامل بنظامي التشغيل غوغل Android أو أبل iOS بفضل تجهيزها بسماعة وميكروفون، كما أنها تدعم تقنية NFC. وتتمتع الساعة بحماية جيدة ضد الماء والغبار وفقاً لفئة الحماية IP67.

وبفضل تجهيزها ببطارية سعة 300 مللي أمبير يمكن للساعة العمل حتى 15 يوماً.

وتتوافر الساعة الذكية الجديدة بسعر يبلغ 45 دولاراً.

• الساعة الذكية الجديدة تقيس نسبة السكر في الدم، وكذلك ضغط الدم.