توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها تراوح بين 10 و25 وتصل إلى 35 كيلومتراً/الساعة.

والموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:25، والمد الثاني 16:10، والجزر الأول عند الساعة 10:26، والجزر الثاني عند الساعة 00:37.

وفي بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:02، والمد الثاني 03:41، والجزر الأول عند الساعة 09:30، والجزر الثاني عند الساعة 20:31.