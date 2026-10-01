توقعات بسقوط أمطار على الدولة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً شرقاً وجنوباً قد يصاحبه سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً أحياناً صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 15:57 والمد الثاني عند الساعة 06:05 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:23 والمد الثاني عند الساعة 02:35

والجزر الأول عند الساعة 19:35 والجزر الثاني عند الساعة 08:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 30 80 25

دبي 39 29 75 20

الشارقة 40 29 70 35

عجمان 39 28 75 35

أم القيوين 38 29 80 30

رأس الخيمة 38 29 75 25

الفجيرة 34 30 80 40

العين 40 32 65 20

ليوا 40 30 50 20

الرويس 37 24 85 30

السلع 39 27 80 30

دلما 37 30 85 45

طنب الكبرى/ الصغرى 36 29 80 40

أبو موسى 37 30 80 45.