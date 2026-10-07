طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً وغرباً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:17، والمد الثاني عند الساعة 23:29 ، والجزر الأول عند الساعة 17:39 ، والجزر الثاني عند الساعة 05:56.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 07:52 ، والمد الثاني عند الساعة 20:25 ، والجزر الأول عند الساعة 14:17 ، والجزر الثاني عند الساعة 02:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 29 85 30

دبي 43 30 85 30

الشارقة 41 28 85 25

عجمان 41 29 85 25

أم القيوين 42 28 85 25

رأس الخيمة 43 27 90 25

الفجيرة 39 30 90 55

العين 44 27 50 25

ليوا 45 25 90 25

الرويس 40 26 95 35

السلع 41 28 90 30

دلما 38 30 90 60

طنب الكبرى/ الصغرى 35 30 90 55

أبو موسى 36 30 90 55