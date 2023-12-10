«احتفالات الشتاء».. مغامرات و«صور سيلفي» وثلوج صديقة للبيئة

أطلقت «ذا غرين بلانت دبي» «احتفالات الشتاء» في الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط. وتشمل الاحتفالات فعاليات وأنشطة مميزة في «متنزه الطبيعة» الخارجي تستمر حتى السابع من يناير 2024. وتنتظر الضيوف العديد من المغامرات الاحتفالية التي تتضمن تجربة محاكاة تساقط الثلوج الصديقة للبيئة في القبة البيولوجية و«متنزه الطبيعة» الخارجي، وعرضاً غنائياً تقدمه فرقة «جلي آند الكترو» من مركز الفنون الموسيقية الفنية غداً، في الساعة الرابعة مساءً لمجموعة من الأغاني التقليدية التي تحتفي بموسم الأعياد.

كما سترحب الوجهة بالصغار خلال الفترة الاحتفالية للمشاركة في ورشة بابا نويل من الجمعة إلى الأحد، حيث سيستمتعون بأنشطة متنوعة، تشمل تزيين بطاقات احتفالات الشتاء باستخدام مواد مستدامة لإبراز مهاراتهم الفنية الفريدة.

وستتمكن العائلات من التقاط صور السيلفي التذكارية فضلاً عن فعاليات لقاء شخصيات أصدقاء «ذا غرين بلانت دبي»، ممن سيستقبلون الصغار للترحيب بهم والتفاعل في قلب متنزه الطبيعة.

وتماشياً مع عام الاستدامة، سيكتشف الضيوف مجموعة مختارة من الهدايا المصنوعة من مواد مستدامة في «سوق احتفالات الشتاء»،

وسيستمتع الأطفال ضمن تجربة تعليمية مرحة، بمشاهدة أكثر من 19 مجسماً ضخماً للعديد من الكائنات الحية والحشرات، بينما يمكن للعائلات الاستمتاع بزيارة القبة البيولوجية بطوابقها الأربعة في قلب الغابة الاستوائية المطيرة، لاستكشاف أكثر من 3000 من الحيوانات والنباتات المختلفة من جميع أنحاء العالم.

• 3000 من الحيوانات والنباتات المختلفة من جميع أنحاء العالم تنتظر ضيوف «ذا غرين بلانت دبي».