دبي - الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، احتفالية ”أفراح الإمارات“ بمشاركة 277 عريساً في مدينة إكسبو دبي.

ومثلت المناسبة المحطة الأولى ضمن مبادرة ”أفراح الإمارات“ تحت شعار ”الفرحة تَعُم“، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55.

حضر الاحتفالية سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

ويشرف ديوان الرئاسة على تنظيم مبادرة «أفراح الإمارات» بالتعاون مع وزارة الأسرة.