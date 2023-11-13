أطباء أمراض الجهاز الهضمي يحذرون من مخاطره: انتبهوا إلى أعراض الإمساك المزمن

أفاد أطباء الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي بأن الإمساك يكون مزمناً في حال التبرز بمعدل يقل عن ثلاث مرات أسبوعياً على مدار 12 أسبوعاً على الأقل.

وتشمل الأعراض الأخرى للإمساك المزمن البراز الصلب والمتكتل والشعور بالانسداد، وعدم التفريغ التام للفضلات، والشعور بضغط في الأمعاء، وآلام البطن، بالإضافة إلى الغثيان والاضطرار إلى تناول المليّنات.

وشدد الأطباء الألمان على أن الإمساك المزمن قد تترتب عليه عواقب خطيرة؛ تتمثل في الإصابة بالبواسير والسلس البرازي والشقوق أو الشروخ وهبوط الشرج والتهاب الرتوج.

ولمواجهة الإمساك المزمن، ينبغي تناول الأغذية الغنية بالألياف الغذائية بمعدل 30 غراماً يومياً، وتتمثل مصادرها الغذائية في الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، مع شرب السوائل بكمية كافية بمعدل 5ر1 إلى لترين يومياً، بالإضافة إلى المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية من أجل تنشيط حركة الأمعاء.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجه الإمساك المزمن، فينبغي حينذ استشارة الطبيب.