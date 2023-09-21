مرض «البورفيريا» يصيب النساء غالباً

أوردت مجلة «فرويندين» الألمانية أن «البورفيريا» الكبدية الحادة (Acute Hepatic Porphyria) هي مرض وراثي نادر ومزمن يحدث بسبب خلل جيني يتعلق بإنزيمات معينة تشارك في عملية تخليق «الهيم»، وهو جزيء مبدئي لتكوين الهيموجلوبين.

وأوضحت المجلة الألمانية أن مرض «البورفيريا» الكبدية الحادة يصيب النساء غالباً، لاسيما من هنّ بين 20 و40 عاماً، مشيرة إلى صعوبة تشخيصه، نظراً لأن الأعراض الدالة عليه تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، مثل أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الأعصاب وأمراض النساء.

وتتمثل أعراض «البورفيريا» الكبدية الحادة في آلام البطن وآلام الظهر وآلام الصدر، وتغير لون البول ومشكلات الجلد والحساسية للضوء، ومشكلات الجهاز الهضمي ومشكلات القلب والأوعية الدموية، والتعب والضعف والهزال.

ومن الأعراض الأخرى متاعب تتعلق بالجهاز العصبي المحيطي (مثل التنميل وشلل العضلات وشلل الجهاز التنفسي)، والجهاز العصبي المركزي (مثل الأرق والقلق والارتباك والهلوسة والاكتئاب والنوبات التشنجية).

وأشارت «فرويندين» إلى أن بعض العوامل تعزز فرص حدوث النوبات المرضية، مثل مستوى الهرمونات وشرب الخمر والأنظمة الغذائية القاسية، وبعض الأدوية (مثل أدوية الصداع النصفي ومضادات الهيستامين والعلاج الهرموني).

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض الدالة على «البورفيريا» الكبدية الحادة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب للحيلولة دون تدهور جودة الحياة.