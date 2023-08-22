من متاعب الصيف الشائعة.. نصائح لمواجهة جفاف العين

يندرج جفاف العين ضمن المتاعب الصحية الشائعة خلال فصل الصيف، ويرجع إلى أسباب عدة، أبرزها التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية الضارة والكلور في مياه حمام السباحة والجراثيم في مياه البحار.

وأفادت مؤسسة «عين» الألمانية بأن الهواء المبرد اصطناعياً كهواء المروحة ومكيف الهواء يعد جافاً للغاية، ويعد أحد أبرز العوامل المؤدية إلى جفاف العين.

ولمواجهة جفاف العين في الصيف، أوصت «عين» بشرب السوائل بكمية كافية، أي بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر يومياً، لترطيب الأغشية المخاطية والمساعدة على إفراز السائل الدمعي على نحو كافٍ.

وبشكل إضافي يمكن استعمال قطرات العين المرطبة؛ إذ تعمل بدائل الدموع على تهدئة العيون المتهيجة وترطيبها وتثبيت طبقتها الدمعية.

وينبغي أيضاً عدم الجلوس في مرمى تيار الهواء الصادر من المروحة أو مكيف الهواء، مع مراعاة حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من خلال ارتداء نظارة شمسية مناسبة، التي توفر حماية للعين من الأشعة فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر.

وبشكل عام ينبغي استشارة الطبيب في حال استمرار جفاف العين لمدة تزيد على 24 ساعة، لاسيما إذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل الاحمرار والحرقان والحكة وزيادة إفرازات الدموع؛ إذ قد تشير هذه الأعراض حينئذٍ إلى الإصابة بمرض ما مثل الحساسية أو العدوى بالفيروسات أو البكتيريا.

كما قد تنذر هذه الأعراض بالإصابة بأحد التهابات العين مثل التهاب الملتحمة أو التهاب الجفن أو التهاب القرنية الخطير.

• ينبغي عدم الجلوس في مرمى تيار الهواء الصادر من المروحة أو مكيف الهواء.