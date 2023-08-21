أسباب بثور الظهر.. هل للملابس علاقة   

قال خبراء في مركز الصحة الألماني إن بثور أو حبوب الظهر لها أسباب عدة، أبرزها ارتداء ملابس مصنوعة من خامات اصطناعية لا تتمتع بتهوية جيدة، مثل البوليستر.

وأشاروا إلى أن هذه الملابس تتسبب في عدم تصريف العرق وانسداد المسام، ما يشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا، ومن ثم نشوء البثور، ولتجنب ذلك ينبغي ارتداء ملابس مصنوعة من خامات جيدة التهوية كالقطن.

وقد ترجع بثور الظهر أيضاً إلى عدم العناية الجيدة بالظهر، لاسيما بعد ممارسة الرياضة؛ لذا ينبغي بعد ممارسة الرياضة تنظيف الظهر جيداً بواسطة جل الاستحمام وفرشاة.

كما ينبغي حماية الظهر من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بواسطة كريم واقٍ من أشعة الشمس ذي عامل حماية عالٍ (50 مثلاً)، مع مراعاة إزالة بقايا الكريم تماماً بعد الإنتهاء من حمام الشمس.

وتعد التغذية الخاطئة سبباً في ظهور البثور مثل الإفراط في تناول منتجات الألبان والأطعمة الغنية بالدهون والسكر؛ لذا ينبغي تناول منتجات الألبان باعتدال، والإقلال من الدهون والسكريات مع الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية كالخضراوات.

وأشار المركز إلى أن تنظيف الأمعاء المنتظم يعمل على طرد السموم خارج الجسم، ما يسهم في تحسين مظهر البشرة بشكل عام.

• التغذية الخاطئة، مثل الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكر، تعد سبباً لظهور البثور.