إرشادات للتغلب على العدو اللدود للمكياج

يصف خبراء العرق خلال فصل الصيف بأنه العدو اللدود للمكياج، إذ يجعله يسيل ويتسبب في تلطيخ الوجه، ما يُفسد جمال المرأة.

ولتجنب ذلك أوصى فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر، باستعمال مستحضرات المكياج التي تتمتع بمقاومة الماء، إذ تمتاز هذه المستحضرات بقدرتها على الصمود أمام درجات الحرارة العالية، ورطوبة الهواء العالية والعرق.

ونصح بتطبيق مستحضر «البرايمر» قبل وضع المكياج، إذ يشكل طبقة أساس متينة تساعد المكياج على الصمود أمام العرق.

وفي الخطوة الأخيرة ينبغي بعد وضع المكياج النهائي، استعمال بخاخ التثبيت الذي يمنح المكياج مزيداً من الثبات والصمود. وفي نهاية اليوم، ينبغي إزالة المكياج المقاوم للماء بواسطة مستحضر تنظيف ذي أساس زيتي، حيث يمكنه إزالة بقايا المكياج والأوساخ بشكل فعال.