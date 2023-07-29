«جيني» تطلق مجموعة ربيع وصيف 2024

أطلقت علامة «جيني» مجموعة ريزورت 2024 المخصصة للسفر والعطلات، لتتيح إطلالات جذابة من ابتكار المديرة الإبداعية سارة كافازا التي حرصت على توفير خيارات تناسب جميع الأذواق والمناسبات. وتستمد التشكيلة إلهامها من كتاب «ألف ليلة وليلة» وتجمع بين عناصر الأناقة والجمال المميزة لدول مختلفة حول العالم.

وتحتفي الخيارات الجديدة بجوهر علامة «جيني» في استخدام أقمشة فريدة وقصات مميزة ترتقي بالجمال الأنثوي وتعزز الثقة بالنفس. ويبرز فيها كتان لوريكس الفاخر والقطع المزينة بشراشيب الأورنجزا، إضافة إلى تفاصيل من الريش وأحجار الراين التي تضفي مظهراً أنيقاً على التصاميم المبتكرة. وتواصل كافازا إعادة صياغة مفهوم تقنية «البلوك تشين» في تطوير إبداعاتها المميزة، حيث تجمع في هذه التشكيلة بين الأناقة الرياضية والقصات المميزة، لتضفي لمسة من الحيوية والتفرد على الإطلالة.

واستمدت كافازا إلهامها في تصميم مجموعة ريزورت 2024 من أناقة جميلات التسعينات العالميات، مثل جيري هول وإيمان، حيث تبرز في التشكيلة مجموعة من الإكسسوارات المميزة التي تحمل اللمسة المثالية لإطلالة جميلة ومتكاملة، وتمثل الحقائب والمجوهرات والأحذية رمزاً من رموز أناقة علامة «جيني».