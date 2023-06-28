آلام العضلات قد ترجع إلى نقص المعادن والفيتامينات

أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن آلام العضلات لا ترجع إلى الشد العضلي أو فرط الإجهاد فقط، بل يمكن أن ترجع إلى نقص المعادن والفيتامينات أيضاً.

وأضافت الجمعية أن آلام العضلات ترجع إلى نقص المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم وفيتامين «د»، مشيرة إلى أن أسباب هذا النقص تكمن في بعض الأمراض.

وتتمثل المصادر الغذائية للمغنيسيوم في الخضراوات والفواكه مثل البروكلي والموز والبقوليات والمكسرات ومنتجات الحبوب الكاملة، بينما تتمثل المصادر الغذائية للكالسيوم في منتجات الألبان والسبانخ والبروكلي والكرنب ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات والشمر.

بينما تتمثل المصادر الغذائية للبوتاسيوم في الخضراوات والفواكه، في حين تتمثل المصادر الغذائية للصوديوم في ملح الطعام.

أمّا المصادر الغذائية لفيتامين «د» فتتمثل في صفار البيض وبعض أنواع الفِطر والأسماك الدهنية. وفي حالة النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب.