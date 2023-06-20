لصحتك ومن معك في السيارة.. نصائح مهمة للمكيف خلال الصيف

تتسبب الأسطح الزجاجية الكثيرة في ارتفاع درجة الحرارة داخل مقصورة السيارة خلال فصل الصيف، ومن ثم تسود أجواء غير مريحة للركاب، ويؤثر ارتفاع الحرارة سلباً في التركيز أثناء القيادة، ومن هنا تظهر أهمية مكيف الهواء في السيارة، حسب خبراء مجلة السيارات الألمانية «أوتو تسايتونج».

وتساعد العناية السليمة بمكيف الهواء وتنظيفه بصورة منتظمة في منع ظهور البكتيريا والجراثيم والعفن، وانتشار الروائح الكريهة التي تضر بصحة الركاب. ويمكن العناية بالمكيف من خلال إيقافه قبل دقائق من نهاية الرحلة، ويجب ترك المراوح مشغلة، حتى يتم تبخير المياه المتكثفة وتجنّب ظهور الفطريات والروائح الكريهة.

وأوصى خبراء ألمان بضرورة تنظيف مكيف الهواء بين فترات الصيانة الدورية، من خلال استعمال البخاخات أو الرغوة المتوافرة في المتاجر المتخصصة، مع ضرورة تغيير فلتر حبوب اللقاح سنوياً، لأنه قد يساعد على ظهور العفن، ويمكن تنظيف قنوات التهوية التي يصعب الوصول إليها بواسطة «سبراي» التطهير.

ولأن صيانة مكيف الهواء تتطلب تجهيزات خاصة، فلا يمكن لقائد السيارة القيام بها بنفسه، علاوة على أن إجراءات الصيانة إذا تمت بصورة غير سليمة قد تنجم عنها أضرار بالغة بتكاليف باهظة، ولكن يمكن لقائد السيارة تنظيف مكيف الهواء بنفسه لمنع ظهور الجراثيم والقضاء عليها.

ويعتقد كثير من قائدي السيارات أن مكيف الهواء لا يحتاج إلى صيانة، ولكن ذلك غير صحيح تماماً، لأن مكيف الهواء يفقد نحو 15% من مادة التبريد سنوياً أثناء التشغيل، لذلك يوصي الخبراء بصيانته كل عامين.

وأوضحت مجلة السيارات الألمانية أنه يمكن لقائد السيارة تحقيق الاستفادة القصوى من مكيف الهواء عندما يتم ضبط درجة حرارة المقصورة أقل من الدرجة الخارجية بمقدار ست درجات مئوية كحد أقصى. وإذا تم تبريد مقصورة السيارة بدرجة كبيرة، فقد يشعر الركاب بمشاكل في الدورة الدموية عند النزول من السيارة، مع وجود تغير كبير في درجة الحرارة.

• يمكن لقائد السيارة تنظيف مكيف الهواء بنفسه لمنع ظهور الجراثيم والقضاء عليها.