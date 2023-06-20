حالات اكتئاب لا يطرأ عليها تحسن.. الحل في علاجات أخرى

يطلق الاكتئاب المقاوم للعلاج على حالات لا يطرأ عليها تحسن، على الرغم من تناول اثنين من مضادات الاكتئاب بجرعات كافية على مدى أربعة إلى ستة أسابيع، حسب الأستاذ في المعهد المركزي للصحة العقلية في مانهايم بألمانيا، البروفيسور جيرهارد جروندر.

وأوضح البروفيسور الألماني أنه في هذه الحالة يمكن اللجوء إلى طرق علاجية أخرى، مثل تحفيز الدماغ إما بواسطة العلاج بالصدمات الكهربائية، أو من خلال التحفيز المغناطيسي المتكرر عبر الجمجمة.

وأضاف أنه يمكن أيضاً اللجوء إلى العلاج ببعض المواد مثل مادة «الإسكيتامين» التي تُستخدم حالياً كاسبراي أنفي للعلاج الطارئ قصير الأمد للاكتئاب الشديد وعلاج الاكتئاب المقاوم للعلاج.