أغذية تتسبب في تخزين الجسم المزيد من الدهون.. وتؤذي الكبد

حذرت مؤسسة الكبد الألمانية من أن الأغذية ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع التي قد تتسبب في الإصابة بالكبد الدهني (تراكم الدهون في خلايا الكبد).

وأضافت أن الأغذية ذات المؤشر الجلايسيمي المعروف اختصارا بـ GI المرتفع تتمثل في الخبز الأبيض والأرز الأبيض المقشر وسكر الجلوكوز وسكر المائدة والبطاطس ورقائق الذرة، مشيرة إلى أن هذه الأغذية يمكن أن يمتصها الجسم بسرعة، وبالتالي يطلق المزيد من الأنسولين، ما يعطي الجسم إشارة بتخزين المزيد من الدهون.

وتتمثل أعراض الكبد الدهني في آلام شديدة وضغط على الجانب العلوي الأيمن من البطن والحمى واصفرار الجلد والغثيان وفقدان الشهية والشعور بالانتفاخ والامتلاء والتعب والإنهاك.

وقد تترتب على الكبد الدهني عواقب وخيمة مثل تشمع الكبد وسرطان الكبد.

يشار إلى أن المؤشر الجلايسيمي هو مؤشر لنسبة السكر في الدم، وهو تصنيف للكربوهيدرات على مقياس من 0 لـ 100 بناء على مدى ارتفاع سكر الدم بعد تناوله، علماً بأن 100 هو مؤشر سكر الجلوكوز.