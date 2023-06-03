سيروم الوجه.. لأجل بشرة ناعمة ونضرة

يحمل سيروم الوجه، وهو أحد منتجات العناية بالبشرة الأساسية، الكثير من الفوائد الجمالية التي تمنحكِ بشرة شابة ونضرة. وفي الواقع لدى السيروم قدرة عالية على اختراق الطبقات العميقة من الجلد وبطريقة سريعة، كما يزوّد البشرة بمكونات نشطة، وذلك بفضل احتوائه على جزيئات صغيرة، كما أنه يتميز بتركيبته السائلة أو التي تأتي على شكل جل، ويكون عادة أقل سمكاً من الكريمات، لذلك فإن إدخاله ضمن روتينكِ الجمالي وفي العمر المناسب أمر ضروري للغاية من أجل الاستفادة منه، كما أن طريقة تطبيقه تلعب دوراً مهماً في الحصول على منافع سيروم الوجه لبشرة ولا أجمل. وتقدم دكتورة روزانا غاواريان، مؤسس عيادة البراء وأخصائية جلدية، طرق استخدام السيروم يومياً، صباحاً ومساء:

يوضع سيروم فيتامين سي مرة واحدة في اليوم إما في الصباح أو قبل النوم، وإذا تم استخدامه في الصباح فيجب وضع واقي الشمس بعد السيروم، أما إذا تم استخدامه قبل النوم فيوضع قبل المرطب الليلي، ويستخدم كالآتي:

اغسلي وجهك بمنظف لطيف واستخدمي أطراف أصابعك لتدليك المنظف برفق، ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

جففي بشرتك جيداً بقطعة قماش نظيفة ثم انقعي كرة قطنية في تونر للوجه، وامسحي برفق بشرتك واتركيها حتى تجف قبل وضع سيروم فيتامين سي.

ضعي 2 - 3 قطرات من سيروم فيتامين سي في راحة اليد ثم افركي بأطراف أصابعك الخدين والجبهة، ووزعي السيروم بالتساوي على بقية الوجه.

انتظري 5 - 10 دقائق قبل وضع المرطب الليلي لمنح البشرة فرصة لامتصاص السيروم. اختاري السيروم المناسب لنوع البشرة،

وعليكِ أن تختاري المنتج المناسب لنوع بشرتكِ لتحصلي على النتيجة المرجوّة ومعالجة المشكلة التي تواجه وجهكِ:

• إن كنتِ صاحبة بشرة جافة فابحثي عن سيروم يحتوي على حمض الهيالورونيك Hyaluronic Acid.

• إن كنتِ صاحبة بشرة دهنية فالجئي إلى سيروم ذي تركيبة مطفية أو Matte أو يحتوي على حمض الجليكوليك.

• إن كنتِ صاحبة بشرة حساسة فاستخدمي سيروم يهدّئ البشرة، وابتعدي عن المنتج الذي يحتوي على العطور الاصطناعية، والمواد الكيميائية والسولفات.

• إن كنتِ صاحبة بشرة مختلطة فالجئي إلى سيروم خالٍ من الزيوت وذي تركيبة تحتوي على المياه بشكل أساسي.

• إدخال سيروم الوجه ضمن روتينكِ الجمالي وفي العمر المناسب أمر ضروري للغاية من أجل الاستفادة به.