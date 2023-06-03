نكهات اليابان الأصيلة في «جولدفيش سوشي وياكيتوري»

حقق مطعم جولدفيش سوشي وياكيتوري، بروائع الطهي التي يعرض من خلالها أفضل النكهات اليابانية الأصيلة؛ نجاحاً سريعاً منذ افتتاحه عام 2021. وأثبت المطعم نفسه بقوة بعد حصوله على تقدير في دليل ميشلان المرموق في فئة بيب جروماند على التوالي عامي 2022 و2023. كما يعرف مطعم جولدفيش بأنه من أفضل 50 مطعماً في العالم، وتم إدراجه في دليل غولت آند ميلاو الإمارات العربية المتحدة 2022 و2023. وبمزيج الأصالة بالتأثيرات الحديثة، هناك الكثير لتكتشفه في جولدفيش.

لاستخلاص طبيعة المطبخ الياباني، تؤخذ المكونات المنقوعة في كل طبق مباشرة من اليابان، وهو التزام لا يساوم في الجودة والأصالة. ومن بين أطباق المطعم المشهورة يمتاز تونا ترافل بنكهته الغنية ونكهة الكمأة الشهية. ويعد واغيو فوا غراس سلايدر طبقاً مفضلاً آخر، حيث يشكل لحم واغيو وكبد الأوز الكريمي مزيجاً لا يقاوم. وللضيوف الذين يرغبون في توابل مبهرة، تقدم سبايسي تونا رول توازناً مثالياً بين الحرارة والطزاجة، بينما يعبر سيباس كلاي بوت المقدم حديثاً في وعاء تقليدي عن رمز حقيقي لثقافة وفنون اليابان. والنكهات الملهمة في قائمة الطعام مع الموكتيلات المنعشة التي يبتكرها فريق جولدفيش، تضمن ترك انطباع دائم.

وقال الشيف سوسو تشوين، رئيس الطهاة في جولدفيش: «نشعر بالسعادة والامتنان للنمو المذهل والاعتراف الذي حصلت عليه جولدفيش في السنوات الأخيرة. إنه لشرف كبير أن يكون هذا الاعتراف من قبل الجميع، أفضل 50 مطعماً في العالم، دليل غولت آند ميلاو، ودليل ميشلان. هذا يثبت عمل الفريق الجاد والتزامه بتقديم أعلى المعايير في كل طبق نقدمه. نتوق إلى الاستمرار في الترحيب بضيوفنا ومشاركة حبنا لمهارتنا معهم».

يقع المطعم في غاليريا مول في جميرا، ويستقبل مفهوم تناول الطعام غير الرسمي بالضيوف ليستمتعوا بمأكولات استثنائية في بيئة بسيطة ومريحة. وبأجوائه الهادئة والخدمة المهتمة، يعتبر جولدفيش ملاذاً للطعام يجب تجربته، كما يمكن للضيوف من منازلهم المريحة الاستمتاع بأطباق جولدفيش المميزة من خلال ديليفيرو يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى 11 مساءً.

يقع جولدفيش سوشي وياكيتوري في غاليريا مول، ويفتح يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 ليلاً.