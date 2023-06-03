فوائد الفجل الصحية.. من تنشيط الهضم إلى المناعة

أفاد المركز الاتحادي الألماني للتغذية بأن الفجل يتمتع بفوائد صحية كثيرة، حيث إنه غني بزيوت الخردل والمواد المرة التي تعمل على تنشيط عملية الهضم وتحفيز عملية الأيض، كما أنها تساعد على طرد البلغم، وتمتاز بتأثير يحاكي تأثير المضاد الحيوي.

وأضاف المركز أن الفجل غني بمركب النبات الثانوي المعروف باسم «الفلافونويد»، الذي يمتاز بتأثير إيجابي على جهاز المناعة.

وإضافة إلى ذلك، يعد الفجل كنزاً من الفيتامينات والمعادن، إذ يزخر بفيتامين (B وC) والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والفوسفور.