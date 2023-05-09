انتبه للإرهاق المستمر.. أعراض نقص الحديد في الجسم

حذر أطباء في الجمعية الألمانية لأمراض الدم وعلم الأورام من نقص الحديد في الجسم، مشيرين إلى أن هذا النقص يؤدي إلى تكوين الهيموغلوبين في كرات الدم الحمراء بشكل غير كاف، وهو المسؤول عن نقل الأوكسجين.

وأضافوا أن نقص الحديد يرجع إلى أسباب عدة، منها فقدان الدم بشدة بعد جرح ما أو الحيض الشديد أو عدم امتصاص الحديد جيداً عبر التغذية بسبب جراحة بالمعدة مثلاً، أو بسبب أمراض الجهاز الهضمي.

كما قد يرجع نقص الحديد إلى عدم إمداد الجسم به بشكل كاف بسبب الحِميات الغذائية القاسية أو التغذية أحادية الجانب.

وتتمثل أبرز أعراض نقص الحديد في الإرهاق المستمر، وشحوب البشرة، وتساقط الشعر، وصعوبات النوم، وضيق التنفس، وخفقان القلب.

وأضافت الجمعية أن الجسم يمتص الحديد على أكمل وجه من المصادر الحيوانية مثل اللحوم والأسماك، مشيرة إلى إمكانية التحقق من نقص الحديد من خلال إجراء فحص للدم لدى الطبيب. وفي حالات النقص الشديد يمكن اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية المحتوية على الحديد.