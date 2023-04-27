إد شيران أمام محكمة: لم أسرق أغنية مارفن غاي

نفى نجم البوب البريطاني إد شيران أمام محكمة في نيويورك، أول من أمس، أن يكون قد أقدم في أغنيته «ثينكينغ أوت لاود» التي حققت نجاحاً عالمياً كبيراً على أي سرقة أدبية من أغنية الأميركي مارفن غاي الشهيرة «ليتس غِت إت أون».

وتعد هذه الدعوى هي الثانية من هذا النوع، حيث وقف من قبل أمام المحكمة العليا في لندن التي حكمت لصالحه في دعوى اتهمه فيها موسيقيان بالسرقة الأدبية من أحد أعمالهما في أغنيته «شيب أوف يو».

أما المدّعون هذه المرة فهم ورثة إد تاونساند، وهو موسيقي ومنتج شارك في تأليف أغنية غاي الصادرة عام 1973.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن شيران قال لوكلاء المدعين «نعم، كتبت (ثينكينغ آوت لاود) مع (الملحنة) إيمي وادج».

واعتبر الورثة في الدعوى أنّ «ثمة تشابهاً كبيراً وعناصر مشتركة واضحة» بين أغنية غاي و«ثينكينغ أوت لاود» التي أصدرها شيران عام 2014.

وكانت أغنية «ثينكينغ أوت لاود» ظهرت عند صدورها في ترتيب أفضل 100 أغنية في الولايات المتحدة، وفاز شيران عنها بجائزة غرامي في فئة «أغنية العام» عام 2016. وسبق للدعوى المرفوعة عام 2016 أن رُدَّت في 2017 لأسباب إجرائية.